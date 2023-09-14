Бояринцев — о новичках «Спартака»: «Игроки не под те задачи»

Российский тренер Денис Бояринцев поделился мнением о новичках московского «Спартака», которые недавно пополнили состав команды.

Напомним, ранее «красно-белые» подписали Тео Бонгонда, Хесуса Медину, Алексиса Дуарте, Олега Рябчука и Срджана Бабича.

«Сначала показалось, что это действительно качественное усиление состава. Но когда в игре с «Краснодаром» Рябчука обогнали на пространстве, понял, что игроки не под те задачи», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».

По мнению специалиста, в «Спартак» пришли футболисты неплохого уровня, но пока трудно представить, что они могут навязать борьбу «Зениту».

После семи туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков.