Абаскаль оценил игру Соболева в матче против «Сочи»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру нападающего Александра Соболева в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (1:0).

Испанский специалист отметил, что форварду нужно отдать должное, ведь он провел тяжёлый матч, так как ему противодействовали три хороших защитника.

«В целом Соболев провел хорошую и сложную игру. Да, у Соболева есть характер, но он и помогает нам зачастую», - заявил Абаскаль на пресс-конференции.

В текущем сезоне 26-летний нападающий принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.