На следующий день после поражения от «Спартака» (0:1) «Сочи» объявил об отставке Дмитрия Хохлова с должности главного тренера. Как сообщает пресс-служба «барсов», новым рулевым команды стал Александр Точилин. Он уже был главным тренером сочинцев в сезонах 2018/2019 и 2019/2020. В последнее время Точилин входил в тренерский штаб Хохлова.

Ближайший матч «Сочи» проведёт в среду, 20 сентября. Команда будет играть против ЦСКА в Кубке России. Что касается Премьер-лиги, то в следующем туре команда Александра Точилина сыграет против «Крыльев Советов» на выезде. Игра пройдёт в субботу, 23 сентября.