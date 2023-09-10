Ещенко: «Уверен, Абаскаль всё наладит»

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко уверен, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль справится со свалившимися на него проблемами.

«Ты провёл хороший матч, а в следующем остаёшься на лавке. Я бы, скорее всего, начал задавать вопросы тренеру. Впрочем, Абаскалю виднее. Уверен, он всё наладит», – цитирует Ещенко издание «Плеймейкер».

Напомним, «Спартак» набрал всего 10 очков в 7 стартовых турах нового розыгрыша Российской премьер-лиги. Команда Гильермо Абаскаля начала сезон с трёх побед подряд, но затем не смогла выиграть ни один из четырёх последующих поединков в чемпионате.