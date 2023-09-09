Каррера: Благодарен Аленичеву, он часть той легендарной команды «Спартака»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о Дмитрии Аленичеве, в штаб которого входил в стане «красно-белых».

Напомним, именно Аленичев привел Карреру в «Спартак», пригласив его работать тренером по обороне. После ухода Аленичева с поста главного тренера «красно-белых» итальянец возглавил столичный клуб.

«Аленичев — часть той легендарной команды. Мы с ним по сей день в отличных отношениях. Должен поблагодарить его. По его воле я попал в «Спартак», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года, сменив Аленичева. В свой первый сезон итальянский специалист привел столичный клуб к первому трофею за 16 лет, выиграв чемпионат России. Помимо этого, «Спартак» вместе с Каррерой стал обладателем Суперкубка страны.