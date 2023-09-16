Абаскаль: «Дальше идём с меньшим грузом на спине»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль для «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Сочи».

- Понятно, что вы довольны результатом. Если не брать последние минуты этого матча, довольны ли вы игрой команды?

- На самом деле это сложный матч. Но за первые семь минут мы могли забить дважды и открыть счет в этой игре и саму игру. В таких матчах, мы не первый раз играем подобные, если ты не забиваешь этот первый гол, открывающий игру, то становится сложно. Соперник обороняется низко, и надо отдать должное ему, сегодня соперник оборонялся хорошо, перекрывал зоны. Играть так невероятно сложно, тем не менее, мы забили, суметь распечатать ворота. Я рад этому результату, мы его заслужили. На самом деле заслужила его вся команда. Это будет большой плюс, психологически. Сегодня мы все довольны и дальше идем с меньшим грузом на спине.

- Что случилось с Романом Зобниным, почему он не вышел на второй тайм?

- Роман Зобнин - один из наших лидеров, он очень хорошо играл до этого момента, но, к сожалению, у него задняя поверхность бедра, он почувствовал небольшую боль и поэтому правильно сделал, что попросил замену. Мы уже завтра проведем обследование и посмотрим, насколько это серьезно. Это один из лидеров нашей команды, это очень важный для нас игрок.

- Владимир Хайтин, старший врач сборной России в ответ на ваш комментарий по Руслану Литвинову сказал, что они не получали никаких рекомендаций и ограничений по игроку. Что можете сказать по этому поводу.

- У меня есть сообщение тренеру по физполготовке сборной.