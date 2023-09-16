Бабич стал первым сербом, забившим за «Спартак» в РПЛ с 2006 года

Завершился матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» на своём поле с минимальным преимуществом в счёте 1:0 переиграл футбольный клуб «Сочи».

Единственный мяч забил сербский защитник Срджан Бабич, который поразил ворота соперников в компенсированное время.

Таким образом, 27-летний футболист стал первым сербом, который забил за «красно-белых» в матче чемпионата России с 2006 года. Тогда голом отметился Михайло Пьянович.

Напомним, что Бабич уже забивал за «Спартак», сумев поразить ворота «Динамо» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.