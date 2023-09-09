Эменике: Невозможно было понять, что говорит Макгиди

Экс-форвард «Спартака» Эммануэль Эменике ответил на вопрос, с кем ему было тяжело найти общий язык в стане «красно-белых».

«В «Спартаке» тяжелее всего общий язык было найти с Макгиди. У него тоже родной язык английский, но его было невозможно понять. Мне потребовался год, чтобы разобрать, что говорит Макгиди. Это было забавно», — приводит слова Эменике «Чемпионат».

Экс-футболист признался, что период в «Спартаке» был для него одним из лучших в карьере.

Эменике играл за «Спартак» с 2011 по 2013 год, а Макгиди защищал «красно-белые» цвета с 2010 по 2014 год.

Сегодня, 9 сентября, Эменике сыграет за сборную мира в матче против легенд «Спартака». Начало встречи — в 19:00 по мск.