Тарханов считает, что вскоре Абаскаля могут уволить

Известный российский специалист Александр Тарханов считает, что в руководстве московского «Спартака» могут вскоре задуматься об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля. В последних матчах московский клуб не демонстрирует былых результатов, и Тарханов считает, что терпение руководства клуба может лопнуть скорее, чем ожидается. Он считает, что Абаскаль не справляется с возложенными на него обязательствами.

- Есть ли у «Спартака» кредит доверия к Абаскалю? Думаю, если проиграют в ближайшем матче, то, может, и будут думать, кем его заменить. Доказал ли Абаскаль, что он достойный тренер для «Спартака»? Достойный тренер – это когда он на первом месте идет, - цитирует слова игрока Betonmobile.ru.