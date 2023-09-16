«Спартак» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В восьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Сочи
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Протокол игры
Селихов Александр•Денисов Даниил•Дуарте Алексис•Бабич Срджан•Хлусевич Даниил• 29'Мозес Виктор•Мартинс Кристофер•Зобнин Роман•Бонгонда Тео•Соболев Александр Сергеевич•Промес Квинси
Заболотный Николай•Миладинович Иван•Дркушич Ваня•Алвес Марсело•Медведев Юрий II•Кравцов Кирилл26' (Нобоа Кристиан (26') •Батырев Амир•Агбалака Соломон•Крамарич Мартин•Игнатьев Иван•Силвейра Мигел
16 сентября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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