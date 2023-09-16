Абаскаль объяснил отсутствие Литвинова в составе «Спартака» на матч против «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему полузащитник команды Руслан Литвинов не попал в заявку на матч с «Сочи».
«К сожалению, мы не можем рассчитывать на Литвинова, который сегодня мог бы выйти в стартовом составе. Еще до национальной паузы у него было повреждение, но он провел 90 минут в матче за сборную», — передает слова Абаскаля, которые он сказал на предматчевом интервью, пресс-служба «красно-белых».
В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.
Сегодня, 16 сентября, «Спартак» встретится с «Сочи» на «Открытие Арене». Старт поединка запланирован на 19:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи на портале LiveResult.
Ознакомиться со стартовым составом «красно-белых» на игру с южанами можно здесь.
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