Абаскаль объяснил отсутствие Литвинова в составе «Спартака» на матч против «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему полузащитник команды Руслан Литвинов не попал в заявку на матч с «Сочи».

«К сожалению, мы не можем рассчитывать на Литвинова, который сегодня мог бы выйти в стартовом составе. Еще до национальной паузы у него было повреждение, но он провел 90 минут в матче за сборную», — передает слова Абаскаля, которые он сказал на предматчевом интервью, пресс-служба «красно-белых».

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Сегодня, 16 сентября, «Спартак» встретится с «Сочи» на «Открытие Арене». Старт поединка запланирован на 19:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи на портале LiveResult.

Ознакомиться со стартовым составом «красно-белых» на игру с южанами можно здесь.