Даниил Денисов: Без Джикии сложнее на поле

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался об игре своего одноклубника Георгия Джикии.

«Джикия — лидер в обороне и в команде. Когда он на поле, это плюс, потому что всегда добавляет в подсказе и принятии решений. Без него сложнее», - приводит слова Денисова «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 16 сентября, столичный клуб на своём поле с минимальным преимуществом в счёте 1:0 переиграл футбольный клуб «Сочи», а Джикии не оказалось в стартовом составе, он вовсе не появился на поле.

Стоит отметить, что единственный мяч в компенсированное время забил защитник Срджан Бабич.