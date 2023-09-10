Ловчев: «Почему иностранцам без опыта дают тренировать большие клубы, а Саше Мостовому нет?»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о работе главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

Ветеран удивился тому факту, что в «Спартак» взяли на работу иностранного специалиста без опыта, а не бывшего полузащитника московского клуба Александра Мостового, который часто критикует Абаскаля.

«Почему иностранцам без опыта дают шанс тренировать такие большие клубы, а Саше Мостовому нет? Например, после ухода Лички из «Оренбурга» почему-то поставили Ярошика, который вообще ничего подобного не тренировал. Почему Ярошик, а не Мостовой?» — цитирует Ловчева Sport24.

После семи туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.