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Ловчев: «Почему иностранцам без опыта дают тренировать большие клубы, а Саше Мостовому нет?»

10 Сентября 2023 • 11:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о работе главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

Ветеран удивился тому факту, что в «Спартак» взяли на работу иностранного специалиста без опыта, а не бывшего полузащитника московского клуба Александра Мостового, который часто критикует Абаскаля.

«Почему иностранцам без опыта дают шанс тренировать такие большие клубы, а Саше Мостовому нет? Например, после ухода Лички из «Оренбурга» почему-то поставили Ярошика, который вообще ничего подобного не тренировал. Почему Ярошик, а не Мостовой?» — цитирует Ловчева Sport24.

После семи туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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