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Кечинов предположил, когда «Спартак» может уволить Абаскаля

15 Сентября 2023 • 18:41 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Сочи
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Через 22 ч. 5 мин.

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«До конца первого круга не будет никаких движений по возможному увольнению тренера. Но если «Спартак» в конце первого круга будет на тех же местах, что и сейчас, то все возможно», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Эксперт надеется, что международная пауза пойдет на пользу «красно-белым», ведь у команды есть серьезные проблемы в обороне.

За семь туров «Спартак» набрал десять очков и находится на девятой строчке в чемпионате России.

Завтра, 16 сентября, «Спартак» примет «Сочи». Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна по ссылке.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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СПАРТАК-56
15 Сентября 2023 в 20:12
Как же вся эта ветеринарская и шелкоперская сволочь ждет, когда уволят Абаскаля)
Прямо с самого первого вся эта мерзота все эти рабинеры, борзыкины, калуцкие, кечиновы, гладилины и прочие мрази спят и видят новость , об увольнении Гильермо.
Почему?
А потому, чтобы сразу же начать вонять и визжать, что зря уволили, надо было подождать, что спартаковское руководство только и делает, что меняет тренеров и т.д. и т.п..
И опять потекут газпромовские денежки,
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