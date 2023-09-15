Кечинов предположил, когда «Спартак» может уволить Абаскаля

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«До конца первого круга не будет никаких движений по возможному увольнению тренера. Но если «Спартак» в конце первого круга будет на тех же местах, что и сейчас, то все возможно», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Эксперт надеется, что международная пауза пойдет на пользу «красно-белым», ведь у команды есть серьезные проблемы в обороне.

За семь туров «Спартак» набрал десять очков и находится на девятой строчке в чемпионате России.

Завтра, 16 сентября, «Спартак» примет «Сочи». Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна по ссылке.