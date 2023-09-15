Кечинов предположил, когда «Спартак» может уволить Абаскаля

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
«До конца первого круга не будет никаких движений по возможному увольнению тренера. Но если «Спартак» в конце первого круга будет на тех же местах, что и сейчас, то все возможно», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».
Эксперт надеется, что международная пауза пойдет на пользу «красно-белым», ведь у команды есть серьезные проблемы в обороне.
За семь туров «Спартак» набрал десять очков и находится на девятой строчке в чемпионате России.
Завтра, 16 сентября, «Спартак» примет «Сочи». Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна по ссылке.
Прямо с самого первого вся эта мерзота все эти рабинеры, борзыкины, калуцкие, кечиновы, гладилины и прочие мрази спят и видят новость , об увольнении Гильермо.
Почему?
А потому, чтобы сразу же начать вонять и визжать, что зря уволили, надо было подождать, что спартаковское руководство только и делает, что меняет тренеров и т.д. и т.п..
И опять потекут газпромовские денежки,
Бан пользователя