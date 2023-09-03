Булыкин: Руководство «Спартака» должно дать Абаскалю два-три матча

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«После перерыва на сборные руководство «Спартака» должно потребовать от Абаскаля набрать определенное количество очков. Если не получится, пора закрывать эту историю», — заявил Булыкин «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Абаскалю должны дать два-три матча на исправление ситуации, а также обратиться к Станиславу Черчесову, ведь это топовый тренер для РПЛ.

На данный момент «красно-белые» располагаются на восьмом месте в чемпионате России, набрав десять очков за семь игр.