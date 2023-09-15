Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Сочи».

- «Спартак» сейчас нестабилен, но у нас ни один клуб не показывает стабильной игры сейчас. В верхней части таблицы нет стабильности пока вообще. «Спартаку» сыграло на руку плохое поле в Сочи. Теперь у «красно-белых» преимущество - играть будут дома. Преимущество возрастает.

«Сочи» сейчас тоже нестабильный. Но повторюсь, у «Спартака» ещё и преимущество домашнего поля. «Спартак» - фаворит в этом матче. Однозначно даже. «Сочи» - всё-таки команда классом ниже сейчас», - сказал Мостовой.

«Спартак» и «Сочи» сыграют в субботу, начало встречи в 19:00. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.