Парфёнов: «Меня удивляет то, что происходит сейчас со «Спартаком»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о неудачах «красно-белых» в последних матчах.

- Удается следить за «Спартаком»?

- Полные матчи я не смотрел, только какие-то отрезки. Кубковую игру с «Динамо» видел, один тайм. А так, переживаю за «красно-белых».

- Вас удивляет нынешнее турнирное место «Спартака» после хорошего старта?

- Надеюсь, ситуация выправится. Сейчас идет пауза на матчи сборных. Как раз есть время передохнуть, поправить какие-то моменты. Надо быть внутри, чтобы понимать процессы.

- Но у команды самая сильная атакующая линия в чемпионате, а забивает «Спартак» в последних матчах очень мало. С чем это связано?

- Сложно судить со стороны. Но по качеству состав очень сильный. Группа атаки отличная, что она и показывала в матчах на старте сезона. А вот что произошло потом, мне непонятно.

- Может это вопрос психологии?

- Команда не выигрывает, копится негатив. Но там люди тридцатилетние играют, опытные. Разве Промес может сломаться психологически?

- Что тогда происходит со «Спартаком»?

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- Не знаю. У меня это тоже вызывает удивление.

- Что делать команде в такой непростой ситуации, у вас есть рецепт? Может, стоит встряхнуть игроков, тренера поменять?

- Думаю, тренерский штаб работает над выходом из ситуации. Надо понимать, какой настрой у коллектива внутри, какие отношения между футболистами и Абаскалем.

- Вы бы не хотели смены тренерского штаба «Спартака»?

- Не надо никого дергать. Команда сделает поправки. Мне кажется, нельзя отделять тренера от коллектива. Они все вместе в одной упряжке попали в такую непростую ситуацию, вместе им и выбираться из нее.

- «Спартак» выберется из кризиса в ближайшее время?

- Я переживаю за команду и жду, что она выберется, а уж каким образом это получится – вопрос не ко мне.

- В следующем туре «Спартак» играет с «Сочи», и матч перенесли в Москву. Наверное, сейчас самый подходящий момент, чтобы набирать очки?

- Кто сказал, что «Сочи» можно обыграть просто так? Команда тоже будет сражаться, как и все остальные. Нельзя делить соперников на сильных и слабых и говорить, что тут мы обязательно возьмем очки, а там не возьмем.

- Согласитесь, что в игре с «Сочи» набрать очки вероятнее, чем в матчах с «Зенитом» или ЦСКА?

- Не сказал бы. Потому что сочинцы тоже находятся в непростой ситуации. Они также будут максимально стараться набрать очки.

- На что «Спартак» будет претендовать в этом чемпионате?

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- Мне сложно это спрогнозировать.

Елена Григорьевская