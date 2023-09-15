Абаскаль объяснил, почему предпочитает играть в два центральных защитника

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, почему использует схему с двумя центральными защитниками вместо трёх.

«Мне нравятся оба варианта, но, на мой взгляд, нашему атакующему и комбинационному футболу больше подходит схема с двумя центральными», — заявил Абаскаль Sports.ru.

По мнению специалиста, если в защите выходят три игрока, то команда теряет футболиста в середине или в атаке, что его не устраивает.

Тренер признался, что в Кубке России использовал схему с тремя центральными защитниками для того, чтобы те футболисты, которые мало играют, получили свое игровое время на поле.

После семи туров «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав десять очков.