Российская премьер-лига официально перенесла матч 8-го тура между «Сочи» и «Спартаком» в Москву. Игру примет домашний стадион «красно-белых» - «Открытие Банк Арена», докладывает официальный портал РПЛ, она состоится сразу после паузы на матчи национальных сборных – 16 сентября.

А матч «Спартак» - «Сочи» в рамках 24 тура, что должен был состояться в апреле 2024 года, будет сыгран уже на домашней арене сочинцев.

Напомним, что после семи прошедших туров «Спартак» идёт на девятом месте турнирной таблицы с 10 очками. Их будущие оппоненты в чемпионате России - на 12-м месте с шестью баллами.