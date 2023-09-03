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Агент Сафонов: «От Абаскаля не исходит уверенности, игроки её не чувствуют»

03 Сентября 2023 • 13:36 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
16.09 19:00

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, вчера, 2 сентября, «красно-белые» уступили «Краснодару» (0:2) в матче седьмого тура РПЛ. По мнению Сафонова, «Спартаку» вредят частые изменения в составе, а также перебор футболистов, из-за которого в команде сложилась плохая атмосфера.

«Перебор игроков в составе — тоже проблема. Есть же исполнители, которые понимают, что шансов у них просто нет. Видимо, это влияет на химию внутри коллектива. От Абаскаля не исходит уверенности, игроки её не чувствуют», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

В семи турах РПЛ «Спартак» набрал 10 очков и расположился на восьмом месте турнирной таблицы. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексей Сафонов Гильермо Абаскаль
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