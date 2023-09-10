Бояринцев: «Ещё один атакующий игрок «Спартаку» бы не помешал»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о том, нуждается ли московский клуб в ещё одном нападающем.

Напомним, ранее «Спартак» покинули форварды Шамар Николсон и Кейта Бальде. По мнению Бояринцева, «красно-белым» не помешает новый футболист в линию атаки, несмотря на то, что нападение — сейчас одна из самых сильных линий в команде.

«Соболев, Мелёшин, Игнатов и Промес — это игроки ближе к нападению. В атаке народа достаточно, доиграть до зимы хватит. Вполне возможно у «Спартака» появится ещё один атакующий игрок. На данный момент он бы команде не помешал, хотя линия нападения достаточно интересная», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

В семи турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 10 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи».