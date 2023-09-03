Кузьмичёв считает, что у Карпина может получиться в «Спартаке»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос о том, кто может заменить в «Спартаке» Гильермо Абаскаля.

«Я бы поразмышлял над кандидатурой Карпина. После его возвращения из Испании мне больше нравится, как он работает. Думаю, что с учетом состава «Спартака», у него могло бы получиться», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Напомним, «Спартак» не может выиграть на протяжении четырех матчей в Российской премьер-лиге. За семь туров «красно-белые» набрали десять очков и опустились уже на восьмую строчку.

Следующий матч команда Абаскаля встретится с «Сочи», но игра пройдет уже после международной паузы.