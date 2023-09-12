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Эменике: Карпин был лучше Эмери

12 Сентября 2023 • 23:36 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Бывший игрок столичного «Спартака» Эммануэль Эменике сравнил работу Унаи Эмери и Валерия Карпина во главе «красно-белых».

«Карпин был лучше Эмери. Он держал раздевалку, травил шутки и любил своих футболистов. Мы готовы были побеждать кого угодно ради Карпина. Но не ради Эмери», — заявил нигериец в интервью Sport24.

По его словам, испанский специалист полностью поменял систему после ясных команде требований нынешнего наставника сборной России. Эмери, по мнению Эменике, был чужд всем игрокам «Спартака».

Напомним, что Унаи Эмери руководил «красно-белыми» в 2012 году. Испанец возглавлял команду между двумя сроками Карпина с 2019 по 2014 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Унаи Эмери Эммануэль Эменике
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