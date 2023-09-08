Бывший тренер «Спартака» Каррера прилетел в Москву на матч памяти Цымбаларя

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прилетел в Москву. Об этом сообщил Олег Цымбаларь, сын бывшего игрока московского клуба Ильи Цымбаларя.

Напомним, завтра, 9 сентября, состоится матч легенд «Спартака» против сборной мира. Игра пройдёт в память об Илье Цымбаларе, который скончался в конце декабря 2013 года.

«Массимо уже в Москве. Встретил его ночью, сейчас он отдыхает. У него отличное настроение! Он с нетерпением ждёт завтрашнего дня, будет рад пообщаться с «красно-белыми» болельщиками», — цитирует Олега Цымбаларя «Спорт-Экспресс».

Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 года. Отметим, что под руководством итальянского специалиста «красно-белые» сумели выиграть чемпионат России.