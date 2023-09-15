​Мостовой: «Абаскаль попал в «Спартак» случайно»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой продолжает высказываться о Гильермо Абаскале. По мнению Мостового, молодой испанский тренер случайным образом попал в «Спартак», где он сейчас занимает должность главного тренера.

«Никогда в жизни я не хотел бы оказаться на месте Гильермо Абаскаля. Потому что он каким-то образом попадает в те места, где не должен быть. Я не хочу сказать, что его в данный момент не должно быть в «Спартаке». Просто он попал туда случайно», - цитирует Мостового «RT на русском».

Также Мостовой указал на то, что тренеры, которые раньше играли в футбол, не могут найти хорошую работу, в то время такие тренеры, как Гильермо Абаскаль, получают большие шансы.

На текущий момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата команда Гильермо Абаскаля проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Сочи» на своём поле.

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