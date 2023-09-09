Каррера — о чемпионском сезоне «Спартака»: «Я оказался в нужном месте в нужное время»

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионском сезоне «красно-белых».

«Я оказался в нужном месте в нужное время. К счастью, был готов к этому. В этом и огромная заслуга игроков, что помогли это осуществить. И, конечно, наших болельщиков», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Напомним, итальянский специалист возглавил «Спартак» летом 2016 года после отставки Дмитрия Аленичева и в первый же сезон привел «красно-белых» к золотым медалям чемпионата России, а уже следующим летом впервые в истории завоевал для «красно-белых» Суперкубок страны.

Каррера покинул «Спартак» в 2018 году. Вместо него главным тренером команды был назначен Олег Кононов.