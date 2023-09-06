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Булыкин: «Спартаку» нужно стараться играть одним составом

06 Сентября 2023 • 22:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о частой ротации состава столичного «Спартака».

Экс-игрок сборной России считает, что «красно-белым» нужно стараться играть одним составом для того, чтобы футболисты не теряли игровую связь.

«Конечно, если это игроки высокого уровня, то они ее найдут, но не сразу. Я всегда считал, что в каждой команде должен быть костяк — игроки, которые будут играть постоянно в основе», - приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Спартак» ушёл на двухнедельную паузу, занимая девятое место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Булыкин
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