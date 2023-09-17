Защитник Агбалака высказался о своём дебюте за «Сочи»

Защитник «Сочи» Соломон Агбалака поделился впечатлениями от первой матча за команду. Игрок вышел на поле с первых минут в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» (0:1).

Нигериец отметил, что был очень счастлив, когда узнал, что выйдет на поля с первых минут, к тому же он не ожидал, что отыграет все 90 минут.

«Но я был к этому готов, потому что много тренировался, и заслужил этот шанс. Рад сыграть против такой большой команды как «Спартак», - приводит слова Агбалаки официальный сайт «Сочи».

19-летний футболист выступает за «Сочи» на правах аренды.