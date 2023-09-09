​Каррера: «В положении Абаскаля я бы поступил совсем иначе»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера не смог дать совет нынешнему рулевому команды Гильермо Абаскалю. Испанский специалист оказался под давлением на фоне плохих результатов – «красно-белые» в четырёх последних матчах Премьер-лиги набрали только одно очко и опустились на девятое место в турнирной таблице.

«Здесь я не могу быть советником. Каждый устроен по-своему, и очень сложно давать совет другому человеку, как ему выходить из тех или иных ситуаций. Потому что я могу дать сейчас какой-то совет, но в его положении я бы поступил совсем иначе», - цитирует Карреру «Матч ТВ».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 16 сентября. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Сочи» на своём поле.

Гильермо Абаскаль занял должность главного тренера «Спартака» в июне 2022 года.