​«Сочи» пытался уговорить Хохлова остаться – источник

В воскресенье было объявлено об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», после поражения от «Спартака» (0:1) Хохлов сам подал в отставку, но президент клуба Борис Ротенберг её не принял. По данным источника, руководители клуба пытались уговорить тренера остаться.

Новым главным тренером «Сочи» стал Александр Точилин, который уже занимал эту должность, а в последнее время трудился в штабе Дмитрия Хохлова. Ближайший матч «Сочи» проведёт 20 сентября – против ЦСКА в Кубке России.

Отметим, что в восьми прошедших матчах чемпионата России «Сочи» набрал шесть очков.