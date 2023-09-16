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Маслов: «Нам было сложно против «Сочи», мяч никак не шёл в ворота» эксклюзив

16 Сентября 2023 • 23:14 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Сочи
окончен

Защитник «Спартака» Павел Маслов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Сочи», 1:0, в матче 8-го тура РПЛ.

- Спартак» сегодня сумел вырвать победу у «Сочи» в самой концовке матча. Стало полегче психологически?

- Мы очень рады этой победе. Посмотрим, что будет дальше. Нам действительно было сложно. Соперник отдал все силы, а у нас мяч просто не шел в ворота. Мы создали много моментов, но не смогли их реализовать.

- В обороне дела вроде бы налаживаются. «Спартак» не пропустил. Но пошли проблемы с реализацией, кроме кубкового матча с «Динамо». Это потому что больше стали уделять внимание на тренировках игре в защите?

- Да нет, не могу так сказать. Возможно, мы поняли, что не был соблюден баланс и был крен в одну сторону. Сейчас стало больше баланса, и, наверное, поэтому стало тяжелее в атаке.

- Чему больше уделяли внимание на тренировках в паузе в чемпионате?

- Ничему конкретному. Работали над всем: над быстрыми атаками, позиционной обороной, позиционной атакой, то есть над всеми важными аспектами игры.

- Над психологией работали? Все-таки после череды неудач могли возникнуть такие проблемы.

- Да нет. Ни к каким специалистам не обращались. Просто настроились на этот матч. Все зависит от нас.

- Перед игрой было мнение, что встреча с «Сочи» в Москве - хорошая возможность для «Спартака», чтобы набрать очки и поправить турнирную ситуацию.

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- Мы не думали об этом. Рассматривали «Сочи», как очередного соперника, которого нам надо победить.

- Георгий Джикия остался в запасе. У болельщиков есть переживания, что капитан команды может потерять место в составе из-за удачной игры Бабича. Как в команде это воспринимают?

- Георгий – наш лидер. Он как был им, так и остается. Но я бы не хотел говорить за него. Решение, кто будет играть, принимает главный тренер.

- Следующий матч в РПЛ с «Динамо», которое наверняка жаждет реванш за кубковый разгром. Что о нем думаете?

- Сначала мы будет играть с «Пари НН» в Кубке. Уверен, будет сложный матч для нас. Тем более он выездной. А уже потом подумаем о «Динамо».

- Абаскаль недавно дал два больших интервью. Он заявил, что хотел бы остаться в «Спартаке» на десять лет. Вы бы этого тоже хотели?

- Я не читал его интервью и думаю, меня никто не будет спрашивать на этот счет. Единственное, могу сказать, что мне комфортно с ним работать.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов
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