Экс-игрок «Спартака» Алексей Мелёшин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о Массимо Каррере и Илье Цымбаларе.

- Массимо Каррера заявлял, что готов вернуться в «Спартак». Вы можете представить, что он возглавит команду после Абаскаля? Все-таки человек приводил ее к чемпионству.

- А что было потом? Думаю, эта история закончилась. Хотя я, конечно, не хозяин «Спартака».

- А чем Абаскаль лучше Карреры?

- Не знаю, кто лучше или хуже. Я, например, тоже не хуже или Владимир Джубанов, который вот рядом сидит (смеется).

- Вы поучаствовали в матче памяти Ильи Цымбаларя. Какие самые яркие воспоминания, связанные с ним?

- Гол «Реалу» со штрафного и «Штурму» дальним ударом, когда мяч залетел в ворота от перекладины. Красивейший гол. Если Илью с кем-то можно сравнить, то с Месси, потому что он левоногий. Но Цымбаларь больше играл на левом фланге, а Лионель везде. Также помню, что у Ильи была такая техника, что мяч было не отнять. У него была какая-то особая грация, чувство мяча. Как ни отдай ему мяч, он от него не отскакивал. Мы иногда специально давали ему неудобные мячи в квадрате, чтобы посмотреть, как он справится. Волшебная левая нога, конечно. Помню, я только пришел в команду молодой, он никогда не пихал. От него плохого слова не услышишь. Да и в целом то поколение было понимающим, добрым. А в быту мы как-то отдыхали вместе. Я с супругой, он – с детьми. Это был простой в общении человек. Душа компании. Рядом с ним хотелось находиться.

Елена Григорьевская