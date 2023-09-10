Гладилин: «У «Спартака» хорошие центральные нападающие — Соболев и Мелёшин, этого достаточно»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, стоит ли московскому клубу подписывать ещё одного нападающего.

По мнению эксперта, сейчас в составе «Спартака» достаточное количество центральных нападающих, поэтому команда не нуждается в усилении этой позиции.

«В атаке у команды много разноплановых игроков. Можно поменять тактику, и использовать тех футболистов, которые есть. У «Спартака» хорошие центральные нападающие — Соболев и Мелёшин. Этого достаточно для «красно-белых». Больше — уже перебор», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Спартак» покинули Шамар Николсон, перешедший на правах аренды в «Клермон», и Кейта Бальде, отправившийся в «Эспаньол».

После семи туров РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.