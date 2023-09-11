Кечинов считает, что Черчесов — главный претендент на замену Абаскалю

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном увольнении главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Я дал бы поработать Абаскалю как минимум до конца первого круга чемпионата. Но вполне очевидно, что Станислав Саламович сейчас первый выбор на пост главного тренера на замену испанцу», — приводит слова Кечинова RT на русском.

Напомним, Абаскаль возглавляет столичный клуб с лета прошлого года. На данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав десять очков в семи играх.

Следующий матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи».