Червиченко назвал главные проблемы «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о летней трансферной кампании московского клуба.

Напомним, что минувшим летом московский клуб потратил больше остальных команд лиги на трансферы игроков. По мнению Червиченко, «красно-белым» необходимо больше времени для того, чтобы улучшить свои результаты.

«Конечно, потратить больше всех денег и оказаться на девятом месте — это смешно. Но не всё сразу. На сегодняшний день не решены две проблемы: первая — это середина и оборона. Вторая проблема — чехарда в голове Абаскаля», — цитирует Червиченко Metaratings.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт завтра, 16 сентября, против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.