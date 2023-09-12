Эменике: «Самая популярная команда России — «Спартак», «Зенит» на втором месте»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике выразил мнение, что московский клуб является самым популярным в России.

Нигерийский футболист считает, что чемпион последних пяти розыгрышей РПЛ «Зенит» занимает второе место в этом споре, а далее идут ЦСКА и «Локомотив».

«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» — это те российские команды, которые больше всего известны внутри страны и за рубежом. Самая популярная команда России — «Спартак». «Зенит», на мой взгляд, на втором месте», — цитирует Эменике «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока «красно-белых», «Спартак» имеет огромное количество болельщиков по всей стране, поэтому вокруг матчей этой команды всегда огромный ажиотаж.

Напомним, Эменике защищал цвета московского клуба с 2011 по 2013 год. В общей сложности за «красно-белых» нападающий провёл 49 матчей, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.