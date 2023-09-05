Булыкин: «Абаскаль серьёзно подвис»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, в последних четырёх турах текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» набрали всего одно очко и опустились на девятую строчку в турнирной таблице.

«Думаю, в ближайшее время по Абаскалю будут принимать решение. Не знаю, дадут ли ему три-четыре игры на исправление, но он серьёзно подвис. У тренера не получается наладить ситуацию», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. В сезоне-2022/2023 под руководством испанского специалиста «красно-белые» сумели завоевать бронзовые медали чемпионата России.