Камоцци: «Абаскалю нужно немедленно уйти в отставку»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о поражении «красно-белых» от «Краснодара» (0:2) в матче седьмого тура РПЛ.

Отметим, что это поражение стало для «Спартака» уже третьим в четырёх последних матчах чемпионата России. По мнению Камоцци, главному тренеру «красно-белых» Гильермо Абаскалю следует немедленно покинуть свой пост.

«Абаскалю нужно немедленно уйти в отставку», — приводит слова Камоцци «Матч ТВ».

В семи турах РПЛ «Спартак» набрал 10 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи».