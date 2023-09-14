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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев — о работе Абаскаля: «Я этих перестановок в составе не очень понимаю»

14 Сентября 2023 • 09:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
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16.09 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о работе главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

Бояринцев раскритиковал испанского специалиста за частые перестановки в составе, которые, по его мнению, привели к спаду в игре «красно-белых» после стартовых туров РПЛ.

«Начали они очень хорошо. Потом пошли какие-то метания. На всё воля тренера, конечно, но я этих перестановок в составе не очень понимаю», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».

После семи туров РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Бояринцев Гильермо Абаскаль
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