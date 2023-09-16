Колосков: С такой игрой «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвёл итоги матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный «Спартак» на своём поле оказался сильнее «Сочи» (1:0) благодаря голу Срджана Бабича в добавленное время.

Спортивный функционер отметил, что «красно-белые» вымучали победу, не показав яркой игры.

«Я думаю, что «Спартаку» с такой игрой будет очень тяжело бороться за чемпионство. Они вообще нестабильны — то поражение, то победа. Им будет тяжело на фоне «Краснодара» и «Зенита», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

«Спартак» благодаря победе поднялся на шестое место в турнирной таблице.