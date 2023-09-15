​Зобнин высказался о своём положении в сборной России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о своём положении в сборной России. У футболиста спросили, на чём он разошёлся с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«На просьбе временно не вызывать меня в сборную из-за вопросов здоровья, к которой Валерий Георгиевич отнёсся с пониманием. Мы на связи и с тренером, и с ребятами», - цитирует Зобнина клубный сайт «Спартака».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Сочи» на своём поле.

После семи туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 10 зачётных баллов.