Гранат: «Спартак» может обыграть «Сочи», но будет нелегко

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» против «Сочи».

«Спартак» может одержать победу над «Сочи», тем более играют дома. Пауза в чемпионате должна пойти команде на пользу. Но выиграть будет нелегко. «Сочи» — хорошая команда», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Напомним, игра была перенесена из Сочи в Москву из-за плохого качества газона на «Фиште». По мнению Граната, это решение было правильным.

Матч восьмого тура чемпионата России «Спартак» - «Сочи» пройдет 16 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.