​Камоцци: «Технически Каррера мог бы сейчас заменить Абаскаля»

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время работал в «Спартаке», ответил на вопрос, стоит ли тренеру Массимо Каррере возвращаться к работе в России.

«Это его личные дела, о которых не хочется говорить. Технически он мог бы сейчас заменить Абаскаля», - цитирует Камоцци Metaratings.

На текущий момент «Спартак» под руководством Абаскаля занимает девятое место в Премьер-лиге.

Как известно, в сезоне 2016/2017 «Спартак» становился чемпионом России под руководством Массимо Карреры. В следующем году титул Премьер-лиги завоевал «Локомотив», а после этого из года в год чемпионат выигрывал «Зенит».