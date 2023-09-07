В «Спартаке» отреагировали на возможную дисквалификацию Игнатова

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на информацию о возможной дисквалификации полузащитника команды Михаила Игнатова.

Ранее представитель 23-летнего футболиста сообщила, что на следующей неделе хавбек может быть дисквалифицирован на полгода из-за разбирательств с бывшим агентом Александром Маньяковым.

- В заявлении, которое сейчас обсуждается, идет речь о несоблюдении досудебного порядка урегулирования споров. В июне мы уже говорили, что нас привлекли в качестве третьего лица, и мы будем поддерживать позицию футболиста. Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет.

К тому же регламент предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа. Считаем, требование агента необоснованно и в его удовлетворении должно быть отказано, — сообщили корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону в пресс-службе «красно-белых».

В текущем сезоне Игнатов сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил два гола и стал автором трех ассистов.