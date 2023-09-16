Малышев - о претензиях к сборной России по травме Литвинова: «Не комментирую»

Генеральный директор московского «Спартак» Олег Малышев рассказал, есть ли у него претензии к тренерскому штабу сборной России из-за повреждения защитника Руслана Литвинова.

Ранее наставник столичного клуба Гильермо Абаскаль заявил, что футболист не принял участие в игре против «Сочи» из-за того, что сыграл с травмой весь матч против сборной Катара (1:1).

«К сожалению, травма есть. Травма несерьёзная, но надо долечить. Рисковать не будем. Есть ли претензии к тренерскому штабу сборной России? Не комментирую», - приводит слова Малышева «Чемпионат».