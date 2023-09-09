​Каррера: «Спартак» может бороться с «Зенитом»

Экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, может ли нынешняя команда Гильермо Абаскаля вести борьбу с «Зенитом».

«Думаю, если «Спартак» будет играть как в первых матчах сезона, то шансы есть. Команда сильная, тренер хороший, поэтому, безусловно, они могут навязывать борьбу», - цитирует Карреру «Матч ТВ».

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Что касается «Спартака», то «красно-белые» в последний раз выигрывали титул Премьер-лиги в 2017 году – как раз под руководством Массимо Карреры.

На текущий момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РПЛ второе место (14 очков), а «Спартак» - девятое (10 очков).