Каррера: Было тяжело играть против Луческу, Карпина и Сёмина

Бывший рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, против каких тренеров ему было сложнее всего играть во времена работы в стане «красно-белых».

«Можно сказать о Луческу. Он тогда тренировал «Зенит», это была сильная команда. Но говоря про Луческу, мы говорим и о «Зените». Он и при Манчини, и при Семаке был сильным соперником», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Специалист отметил, что каждый тренер может осложнить тебе игру, владея какими-то качествами и футболистами. Кроме Луческу, можно выделить Валерия Карпина и Юрия Сёмина, добавил итальянец.

Напомним, под руководством Карреры «Спартак» последний раз становился чемпионом России (2016/17). В следующем сезоне обладателем золотых медалей стал «Локомотив», а дальше последовала серия из пяти чемпионств «Зенита», которая продолжается по сей день.