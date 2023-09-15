​Зобнин высказался о новичках «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о футболистах, которые пополнили состав команды в летнее трансферное окно.

Напомним, что летом «Спартак» усилили Тео Бонгонда, Хесус Медина, Олег Рябчук и Срджан Бабич.

«Все ребята разные, но у каждого есть сильные футбольные качества. Мы усилили многие позиции классными игроками. Они уже приносят пользу команде, а когда адаптация окончательно пройдёт, надеюсь, станет ещё лучше», - слова Зобнина приводятся на сайте «Спартака».

На текущий момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на семь зачётных баллов.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 16 сентября – против «Сочи» на своём поле.