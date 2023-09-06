Бояринцев: «Спартаковцы сами отказываются от своих сильных сторон»

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев порассуждал о последних неудачах московского «Спартака».

«Спартак» целостно выглядел в первых турах. И в атаке разнообразие было. Но вот куда‑то потом все это пропадает», - рассуждает Бояринцев для «Матч ТВ».

Напомним, в РПЛ столичный клуб одержал лишь одну победу в четырёх матчах и упал на девятое место. Притом стартовала команда неплохо и шла в лидерах.

«Может быть, спартаковцы ищут вариативность и не могут уцепиться за сильные стороны, которые они уже показывали в этом чемпионате. Почему‑то отказываются от своих сильных сторон в игре», - добавляет Бояринцев.

В седьмом туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля уступила в гостях «Краснодару» - 0:2. В рамках тура следующего «красно-белые» примут дома «Сочи».