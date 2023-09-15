Абаскаль — о Мостовом: «Невежество — обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на критику бывшего полузащитника московского клуба Александра Мостового.

Испанский специалист признался, что знает Мостового, в ответ которому он решил привести одну цитату.

«Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нём. Невежество — обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте», — приводит слова Абаскаля Sports.ru.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» расположились на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой следующий матч команда Абаскаля проведёт завтра, 16 сентября, против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.